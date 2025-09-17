Видео
НАБУ пытаются дискредитировать — Кривонос заявил об инфоатаках

НАБУ пытаются дискредитировать — Кривонос заявил об инфоатаках

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:56
Кривонос сообщил о дискредитации НАБУ через соцсети
Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос. Фото: УНИАН

Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что против ведомства продолжается кампания по дискредитации. По словам Кривоноса, анонимные Telegram-каналы распространяют материалы, направленные на подрыв доверия к НАБУ.

Об этом он рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции YES-2025.

Кривонос заявил о дезинформационной кампании против НАБУ

Он привел пример ДТП в Ивано-Франковской области, в котором пострадал один из детективов бюро. Несмотря на то, что следствие еще не установило виновника аварии и не было объявлено никаких подозрений, в медиа уже появились фотографии с места происшествия и служебные документы, которыми сотрудник пользовался во время работы под прикрытием.

"Он получил также травмы довольно тяжелые. Следствие еще не установило, кто на самом деле виноват в этом ДТП, но уже в медиа распространяется информация ... Очень грязная коннотация, во-первых, еще следствие не установило, кто виноват. Не сообщено о подозрении, а уже распространены фотографии с места происшествия, удостоверения, которыми пользовался он для работы под прикрытием", — высказался Кривонос.

Руководитель НАБУ отметил, что подобные действия являются частью целенаправленной информационной атаки: "Безусловно, это давление. Кто является организатором, мы выясняем. Плюс-минус, мы понимаем, кто может этим заниматься. Но просто не хочу говорить голословно".

Напомним, вчера, 16 сентября, Служба безопасности Украины заявила об объявлении подозрения топ-чиновнику НАБУ за махинации с конвертационными центрами.

Несколько дней назад в СБУ также сообщили новые подробности о расследовании о российском агенте в рядах НАБУ, который годами передавал ФСБ секретную информацию.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
