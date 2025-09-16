Высокопоставленному чиновнику НАБУ объявили новое подозрение — что известно

Чиновнику НАБУ объявили новое подозрение — детали от СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований объявили новое подозрение арестованному высокопоставленному чиновнику Национального антикоррупционного бюро Украины. Фигурант помогал с махинациями конвертационным центрам.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 16 сентября.
Подозрение высокопоставленному чиновнику НАБУ
В ходе досудебного расследования следствие выяснило, что, кроме содействия отцу в торговле с Россией, чиновник НАБУ применял личные связи и служебный авторитет для проведения незаконных налоговых сделок с украинскими субъектами хозяйствования.
Соответствующую информацию правоохранители получили, в частности, с телефона подозреваемого.
Переписка высокопоставленного чиновника НАБУ. Фото: СБУ
В материалах производства говорится, что весной 2025 года фигурант получил от одного контакта предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для нескольких предприятий.
"Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн грн", — говорится в сообщении.
Проверка работы этих компаний показала признаки их причастности к функционированию так называемого "конвертационного центра".
В обмен на "услугу" контакт пообещал передать должностному лицу НАБУ 900 тысяч гривен. Известно, что детектив принял предложение и пытался решить вопрос через экс-чиновника Государственной налоговой службы.
"Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой", — говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что фигуранту объявлено новое подозрение в злоупотреблении влиянием. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, правоохранители разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ, который хотел скрыть недвижимость.
Ранее СБУ раскрыла новые детали о вражеской агентурной сети, членом которой был сотрудник НАБУ.
