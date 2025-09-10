Чиновник НАБУ скрыл покупку квартиры за 100 тыс. долларов и российские паспорта родителей

Заполнение декларации. Фото: Kadrovik

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении. Он пытался скрыть недвижимость, которую приобрел во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и НАБУ в среду, 10 сентября.

Чиновник НАБУ купил квартиру в Ужгороде — на кого записал

Отмечается, что чиновник зарегистрировал квартиру на подставное лицо — мать своей близкой знакомой — и не указал это в своей декларации.

Расследование установило, что в декабре 2023 года семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода, стоимостью почти 100 тысяч долларов.

"Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его женой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры и другими доказательствами", — говорится в сообщении.

Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. Впрочем, согласно полученным доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по статье умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Родители чиновника имеют паспорта РФ

Более того, правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.

По результатам комплексной проверки Служба безопасности прекратила ему допуск к государственной тайне.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Реакция НАБУ

НАБУ отреагировало на заявления СБУ о возможных нарушениях в декларации своего детектива.

"Во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля НАБУ проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность. Указанная проверка проводились в отношении кандидата и членов его семьи, не касалась третьих лиц и не выявила фактов недостоверного декларирования", — заявили в ведомстве.

НАБУ начало служебное расследование.

"В случае подтверждения обнародованной информации Бюро будет принимать предусмотренные внутренними процедурами административные меры", — уверяют в Бюро.

СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд города Киева.

Напомним, недавно НАБУ и САП объявили подозрение одному из высокопоставленных представителей СБУ, генералу Илье Витюку.

Однако в НАПК заявили, что время проверки образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка не выявлено никаких несоответствий между его задекларированными доходами и фактическим уровнем жизни.