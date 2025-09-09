В НАПК прокомментировали проверку состояния генерала СБУ Витюка

Илья Витюк. Фото: РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что во время проверки образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка не выявлено никаких несоответствий между его задекларированными доходами и фактическим уровнем жизни. Агентство отметило, что действовало в пределах своих законных полномочий и не испытывало внешнего влияния на проведенную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК во вторник, 9 сентября.

Детали дела

"В ряде заявлений медиа, общественных активистов и других источников высказывалась критика НАПК относительно якобы поверхностного мониторинга образа жизни одного из чиновников Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы НАПК, во время проверки учитывалась вся доступная на момент мониторинга информация и факты. В ведомстве отметили, что их полномочия ограничиваются именно мониторингом образа жизни: "НАПК не имеет права проверять фиктивность предпринимательской деятельности, получать доступ к личной переписке или проводить обыски — эти функции принадлежат исключительно правоохранительным органам".

Агентство подчеркнуло, что в случае выявления оснований для мониторинга образа жизни чиновника обращалось в Офис генерального прокурора (в то время — Специализированная антикоррупционная прокуратура) с просьбой предоставить информацию об имеющихся уголовных производствах или гражданско-правовых мерах в отношении активов. Ответ подтвердил отсутствие таких фактов.

В НАПК добавили, что результаты их мониторинга и досудебного расследования правоохранительных органов могут отличаться из-за разного объема инструментов, закрепленных законодательством за каждой из сторон.

"Попутно НАПК заявляет об отсутствии какого-либо внешнего влияния на свою деятельность во всех направлениях работы. Агентство ожидает от САП фактических обоснований позиции прокурора и готово принять соответствующие меры в случае необходимости", — добавили в ведомстве.

Напомним, что НАБУ и САП объявили подозрение одному из высокопоставленных представителей СБУ, генералу Илье Витюку.

Ранее в НАБУ прокомментировали информацию о расследовании по созданию ракеты "Фламинго".