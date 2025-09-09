В НАПК прокомментировали проверку состояния генерала СБУ Витюка
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что во время проверки образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка не выявлено никаких несоответствий между его задекларированными доходами и фактическим уровнем жизни. Агентство отметило, что действовало в пределах своих законных полномочий и не испытывало внешнего влияния на проведенную проверку.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК во вторник, 9 сентября.
Детали дела
"В ряде заявлений медиа, общественных активистов и других источников высказывалась критика НАПК относительно якобы поверхностного мониторинга образа жизни одного из чиновников Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы НАПК, во время проверки учитывалась вся доступная на момент мониторинга информация и факты. В ведомстве отметили, что их полномочия ограничиваются именно мониторингом образа жизни: "НАПК не имеет права проверять фиктивность предпринимательской деятельности, получать доступ к личной переписке или проводить обыски — эти функции принадлежат исключительно правоохранительным органам".
Агентство подчеркнуло, что в случае выявления оснований для мониторинга образа жизни чиновника обращалось в Офис генерального прокурора (в то время — Специализированная антикоррупционная прокуратура) с просьбой предоставить информацию об имеющихся уголовных производствах или гражданско-правовых мерах в отношении активов. Ответ подтвердил отсутствие таких фактов.
В НАПК добавили, что результаты их мониторинга и досудебного расследования правоохранительных органов могут отличаться из-за разного объема инструментов, закрепленных законодательством за каждой из сторон.
"Попутно НАПК заявляет об отсутствии какого-либо внешнего влияния на свою деятельность во всех направлениях работы. Агентство ожидает от САП фактических обоснований позиции прокурора и готово принять соответствующие меры в случае необходимости", — добавили в ведомстве.
Напомним, что НАБУ и САП объявили подозрение одному из высокопоставленных представителей СБУ, генералу Илье Витюку.
