У НАЗК прокоментували перевірку статків генерала СБУ Вітюка

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час перевірки способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка не виявлено жодних невідповідностей між його задекларованими доходами та фактичним рівнем життя. Агентство наголосило, що діяло в межах своїх законних повноважень і не зазнавало зовнішнього впливу на проведену перевірку.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у вівторок, 9 вересня.

Деталі справи

"У низці заяв медіа, громадських активістів та інших джерел висловлювалася критика НАЗК щодо нібито поверхневого моніторингу способу життя одного з високопосадовців Служби безпеки України", — говориться у повідомленні.

За інформацією пресслужби НАЗК, під час перевірки враховувалася вся доступна на момент моніторингу інформація та факти. У відомстві зазначили, що їхні повноваження обмежуються саме моніторингом способу життя: "НАЗК не має права перевіряти фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування або проводити обшуки — ці функції належать виключно правоохоронним органам".

Агентство підкреслило, що у разі виявлення підстав для моніторингу способу життя посадовця зверталося до Офісу генерального прокурора (на той час — Спеціалізована антикорупційна прокуратура) з проханням надати інформацію про наявні кримінальні провадження або цивільно-правові заходи щодо активів. Відповідь підтвердила відсутність таких фактів.

У НАЗК додали, що результати їхнього моніторингу та досудового розслідування правоохоронних органів можуть відрізнятися через різний обсяг інструментів, закріплених законодавством за кожною зі сторін.

"Принагідно НАЗК заявляє про відсутність будь-якого зовнішнього впливу на свою діяльність у всіх напрямах роботи. Агентство очікує від САП фактичних обґрунтувань позиції прокурора та готове вжити відповідних заходів у разі потреби", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що НАБУ та САП оголосили підозру одному з високопоставлених представників СБУ, генералу Іллі Вітюку.

Раніше у НАБУ прокоментували інформацію про розслідування щодо створення ракети "Фламінго".