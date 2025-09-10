Посадовець НАБУ приховав купівлю квартири за 100 тис. доларів та російські паспорти батьків

Заповнення декларації. Фото: Kadrovik

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні. Він намагався приховати нерухомість, яку придбав під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та НАБУ в середу, 10 вересня.

Посадовець НАБУ купив квартиру в Ужгороді — на кого записав

Зазначається, що посадовець зареєстрував квартиру на підставну особу — матір своєї близької знайомої — і не вказав це у своїй декларації.

Розслідування встановило, що у грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода, вартістю майже 100 тисяч доларів.

"Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами", — йдеться в повідомленні.

Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану. Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за статтею умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Батьки посадовця мають паспорти РФ

Ба більше, правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

За результатами комплексної перевірки Служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Реакція НАБУ

НАБУ відреагувало на заяви СБУ щодо можливих порушень у декларації свого детектива.

"У другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування", — заявили у відомстві.

НАБУ розпочало службове розслідування.

"У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів", — запевняють в Бюро.

СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва.

