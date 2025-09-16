Відео
Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ

Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:50
Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — що відомо
Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: facebook.com/SecurSerUkraine

Співробітники Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру заарештованому високопосадовцю Національного антикорупційного бюро України. Фігурант допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Читайте також:

Підозра високопосадовцю НАБУ

У ході досудового розслідування слідство з’ясувало, що, окрім сприяння батькові у торгівлі з Росією, посадовець НАБУ застосовував особисті зв’язки та службовий авторитет для проведення незаконних податкових оборудок із українськими суб’єктами господарювання.

Відповідну інформацію правоохоронці отримали, зокрема, з телефону підозрюваного.

  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 1
    Листування високопосадовця НАБУ. Фото: СБУ
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 2
    Листування високопосадовця НАБУ. Фото: СБУ
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 3
    Листування високопосадовця НАБУ. Фото: СБУ
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 4
    Листування високопосадовця НАБУ. Фото: СБУ
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 5
    Листування високопосадовця НАБУ. Фото: СБУ
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 6
    Листування високопосадовця НАБУ. Фото: СБУ

  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 1
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 2
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 3
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 4
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 5
  • Високопосадовцю НАБУ оголосили нову підозру — деталі від СБУ - фото 6

 

У матеріалах провадження йдеться, що навесні 2025 року фігурант отримав від одного контакту пропозицію розвʼязати проблемні питання в податкових органах для декількох підприємств.

"Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Підозра посадовцю НАБУ
Листування в телефоні фігуранта. Фото: СБУ
Підозра високопосадовцю НАБУ
Листування в телефоні фігуранта. Фото: СБУ
Підозра посадовцю НАБУ
Листування в телефоні фігуранта. Фото: СБУ

Перевірка роботи цих компаній показала ознаки їхньої причетності до функціонування так званого "конвертаційного центру".

В обмін на "послугу" контакт пообіцяв передати посадовцю НАБУ 900 тисяч гривень. Відомо, що детектив прийняв пропозицію та намагався розвʼязати питання через експосадовця Державної податкової служби. 

"Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням", — йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що фігуранту оголошено нову підозру в зловживанні впливом. Наразі триває досудове розслідування.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ, який хотів приховати нерухомість.

Раніше СБУ розкрила нові деталі про ворожу агентурну мережу, членом якої був співробітник НАБУ.

СБУ НАБУ податки Україна підозра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
