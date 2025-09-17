Кривонос повідомив про дискредитацію НАБУ через соцмережі

Глава Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Фото: УНІАН

Очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що проти відомства триває кампанія з дискредитації. За словами Кривоноса, анонімні Telegram-канали поширюють матеріали, спрямовані на підрив довіри до НАБУ.

Про це він розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції YES-2025.

Кривонос заявив про дезінформаційну кампанію проти НАБУ

Він навів приклад ДТП на Івано-Франківщині, у якій постраждав один із детективів бюро. Попри те, що слідство ще не встановило винуватця аварії і не було оголошено жодних підозр, у медіа вже з’явилися фотографії з місця події та службові документи, якими співробітник користувався під час роботи під прикриттям.

"Він отримав також травми доволі важкі. Слідство ще не встановило, хто насправді винен цьому ДТП, але вже в медіа поширюється інформація...Дуже брудна конотація, по-перше, ще слідство не встановило, хто винен. Не повідомлено про підозру, а вже розповсюджені фотографії з місця події, посвідчення, якими користувався він для роботи під прикриттям", — висловився Кривонос.

Керівник НАБУ наголосив, що подібні дії є частиною цілеспрямованої інформаційної атаки: "Безумовно, це тиск. Чи хто є організатором, ми з'ясовуємо. Плюс-мінус, ми розуміємо, хто може цим займатися. Але просто не хочу говорити голослівно".

Нагадаємо, вчора, 16 вересня, Служба безпеки України заявила про оголошення підозри топчиновнику НАБУ за махінації із конвертаційними центрами.

Кілька днів тому в СБУ також повідомили нові подробиці щодо розслідування про російського агента в лавах НАБУ, який роками передавав ФСБ секретну інформацію.