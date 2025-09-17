Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ намагаються дискредитувати — Кривонос заявив про інфоатаки

НАБУ намагаються дискредитувати — Кривонос заявив про інфоатаки

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 09:56
Кривонос повідомив про дискредитацію НАБУ через соцмережі
Глава Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Фото: УНІАН

Очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що проти відомства триває кампанія з дискредитації. За словами Кривоноса, анонімні Telegram-канали поширюють матеріали, спрямовані на підрив довіри до НАБУ.

Про це він розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції YES-2025.

Реклама
Читайте також:

Кривонос заявив про дезінформаційну кампанію проти НАБУ

Він навів приклад ДТП на Івано-Франківщині, у якій постраждав один із детективів бюро. Попри те, що слідство ще не встановило винуватця аварії і не було оголошено жодних підозр, у медіа вже з’явилися фотографії з місця події та службові документи, якими співробітник користувався під час роботи під прикриттям.

"Він отримав також травми доволі важкі. Слідство ще не встановило, хто насправді винен цьому ДТП, але вже в медіа поширюється інформація...Дуже брудна конотація, по-перше, ще слідство не встановило, хто винен. Не повідомлено про підозру, а вже розповсюджені фотографії з місця події, посвідчення, якими користувався він для роботи під прикриттям", — висловився Кривонос.

Керівник НАБУ наголосив, що подібні дії є частиною цілеспрямованої інформаційної атаки: "Безумовно, це тиск. Чи хто є організатором, ми з'ясовуємо. Плюс-мінус, ми розуміємо, хто може цим займатися. Але просто не хочу говорити голослівно".

Нагадаємо, вчора, 16 вересня, Служба безпеки України заявила про оголошення підозри топчиновнику НАБУ за махінації із конвертаційними центрами.

Кілька днів тому в СБУ також повідомили нові подробиці щодо розслідування про російського агента в лавах НАБУ, який роками передавав ФСБ секретну інформацію. 

НАБУ скандал дезінформація слідство Семен Кривонос
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації