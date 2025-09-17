Чи є конфлікт між НАБУ та САП - пояснення Кривоноса

Семен Кривонос. Фото: Zn.ua

Конфлікту між Національним антикорупційним бюро України та Службою безпеки України немає. Адже це суперечить інтересам держави.

Таку заяву зробив керівник НАБУ Семен Кривонос у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Заява Кривоноса

"Між НАБУ та САП не може бути жодних конфліктів, тому, що це точно не вигідно Україні", — запевняє очільник НАБУ.

За словами Кривоноса, НАБУ продовжить усі розслідування, а у випадку прямого тиску буде інформувати суспільство.

"Разом з тим, ми продовжуємо розслідувати злочини. І у разі, якщо будуть, наприклад, законодавчі ініціативи, які послаблюють Національне антикорупційне бюро, або якісь спроби прямого тиску, знову там безпідставні слідчі дії, ми будемо обов'язково інформувати", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у НАБУ озвучили план на випадок нових загроз незалежності. Семен Кривонос заявив, що орган буде збільшувати кількість гучних викриттів, аби заручитися довірою суспільства.

Також нещодавно СБУ встановила, що співробітник Національного антикорупційного бюро входив до великої мережі агентів, яку ще з 2009 року формував офіцер ФСБ.