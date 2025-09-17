Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кривонос пояснив заяви про конфлікт НАБУ та СБУ

Кривонос пояснив заяви про конфлікт НАБУ та СБУ

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 11:08
Чи є конфлікт між НАБУ та САП - пояснення Кривоноса
Семен Кривонос. Фото: Zn.ua

Конфлікту між Національним антикорупційним бюро України та Службою безпеки України немає. Адже це суперечить інтересам держави. 

Таку заяву зробив керівник НАБУ Семен Кривонос у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Заява Кривоноса

"Між НАБУ та САП не може бути жодних конфліктів, тому, що це точно не вигідно Україні", — запевняє очільник НАБУ.

За словами Кривоноса, НАБУ продовжить усі розслідування, а у випадку прямого тиску буде інформувати суспільство.

"Разом з тим, ми продовжуємо розслідувати злочини. І у разі, якщо будуть, наприклад, законодавчі ініціативи, які послаблюють Національне антикорупційне бюро, або якісь спроби прямого тиску, знову там безпідставні слідчі дії, ми будемо обов'язково інформувати", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у НАБУ озвучили план на випадок нових загроз незалежності. Семен Кривонос заявив, що орган буде збільшувати кількість гучних викриттів, аби заручитися довірою суспільства.

Також нещодавно СБУ встановила, що співробітник Національного антикорупційного бюро входив до великої мережі агентів, яку ще з 2009 року формував офіцер ФСБ.

НАБУ САП конфлікт розслідування Семен Кривонос
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації