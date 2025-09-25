Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Новини дня СБУ проводить слідчі дії щодо ексдетективів НАБУ — бюро

СБУ проводить слідчі дії щодо ексдетективів НАБУ — бюро

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 09:56
СБУ проводить слідчі дії щодо колишніх детективів бюро НАБУ
Будівля НАБУ. Фото: Українське Радіо

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Служба безпеки України проводить слідчі дії стосовно працівників бюро. Йдеться про колишніх детективів НАБУ, які нині працюють в "Укрзалізниці".

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

В НАБУ заявили про слідчі дії проти СБУ

"Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", — заявила у відомстві. 

Заява НАБУ. Фото: скриншот

У НАБУ наголосили, що такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Семен Кривонос заявляв, що проти бюро влаштували інформаційну атаку для дискредитації авторитету.

Також Семен Кривонос відповів, чи є між НАБУ та СБУ конфлікт

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
