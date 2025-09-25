Обыски в Укрзализныце — в СБУ назвали причину

Работники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности подтвердила, что 25 сентября начала ряд обысков у бывших детективов НАБУ, которые сейчас работают в "Укрзализныце". Это касается уголовного производства относительно злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Обыски в Укрзализныце 25 сентября

В СБУ рассказали, что следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц "Укрзализныци" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства.

"Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы.

Напомним, 25 сентября НАБУ сообщило, что СБУ проводит следственные действия в отношении экс-детективов бюро. В ведомстве были возмущены и заявили, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

В то же время ранее Семен Кривонос заявлял, что НАБУ пытаются дискредитировать. По его словам, неизвестные Telegram-каналы распространяют материалы, которые могут подорвать доверие к бюро.