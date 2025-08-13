Переправка мужчин за границу — полиция проводит 150 обысков

Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции 13 августа проводят более 150 одновременных обысков по Украине. Такие действия проходят в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Обыски из-за переправки мужчин за границу

В полиции рассказали, что обыски проводят у организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

"По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", — говорится в сообщении.

Сейчас другие детали неизвестны, правоохранители говорят, что они будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Напомним, недавно пограничники в Одесской области разоблачили отца и сына, которые обустроили машины для вывоза уклонистов. За "путешествие" каждый "путешественник" должен был заплатить по 8000 долларов.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили почти 30 уклонистов. Это произошло в рамках третьего этапа операции "Опекун".