Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Незаконные побеги за границу — полиция проводит 150 обысков

Незаконные побеги за границу — полиция проводит 150 обысков

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:11
Переправка мужчин за границу — полиция проводит 150 обысков
Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции 13 августа проводят более 150 одновременных обысков по Украине. Такие действия проходят в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Обыски из-за переправки мужчин за границу

В полиции рассказали, что обыски проводят у организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

Обшуки по всій Україні 13 серпня
Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция
Обшуки через переправлення чоловіків за кордон
Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция
Незаконний виїзд за кордон
Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция
Обшуки через ухилянтів 13 серпня
Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция
Обшуки по Україні 13 серпня
Обыски из-за нелегального выезда за границу. Фото: Нацполиция

"По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", — говорится в сообщении.

Сейчас другие детали неизвестны, правоохранители говорят, что они будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Напомним, недавно пограничники в Одесской области разоблачили отца и сына, которые обустроили машины для вывоза уклонистов. За "путешествие" каждый "путешественник" должен был заплатить по 8000 долларов.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили почти 30 уклонистов. Это произошло в рамках третьего этапа операции "Опекун".

граница обыски полиция мобилизация уклонисты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации