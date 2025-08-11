Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Операція "Опікун" — поліціянти викрили майже 30 ухилянтів

Операція "Опікун" — поліціянти викрили майже 30 ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:58
Викрито 30 ухилянтів в межах операції "Опікун"
Правоохоронці викривають ухилянтів. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили ще майже 30 військовозобовʼязаних осіб у намаганні ухилитися від служби в Збройних силах України. Це відбулося в межах третього етапу операції "Опікун".

Про це інформує пресслужба Нацполіції України у понеділок, 11 серпня.

Реклама
Читайте також:
Ухилянти
Поліціянти під час викриття ухилянтів. Фото: Нацполіція

Викрито десятки ухилянтів в межах третього етапу операції "Опікун"

Отже, за даними Нацполіції, повідомлено про підозру майже 30 особам. Серед фігурантів як цивільні чоловіки, так і військовослужбовці, що скористалися фіктивними медичними довідками для звільнення зі служби.

Основна схема полягала в поданні до військових частин документів про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. Наразі проведено понад 60 обшуків по всій території України. Зловмисникам загрожує до десяти років увʼязнення.

Ухилянти
Поліціянти під час викриття ухилянтів. Фото: Нацполіція

Так, в одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала. 

В іншому епізоді військовозобовʼязаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів із подальшим поверненням до виконання обовʼязків. 

Ще один військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів.

Ухилянти
Поліціянти під час викриття ухилянтів. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує ухилянтам

За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів. Загалом майже 30 військовослужбовців та цивільних осіб отримали підозри. 

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);
  • ст. 336 (Ухилення від призову під час мобілізації);
  • ст. 358 (Підроблення документів та їх використання);
  • ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

Зазначимо, що під час проведення перших двох етапів масштабної спецоперації "Опікун" поліціянти викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю. За допомогою фіктивних документів військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Ухилянти
Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно суд покарав жінку, яка допомагала незаконно вивозити військовозобов'язаних до Румунії.

Раніше суд покарав мешканця Кіровоградської області, який ухилився від служби в ЗСУ.

військовий призов мобілізація війна в Україні ухилянти Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації