Викрито 30 ухилянтів в межах операції "Опікун"

Правоохоронці викривають ухилянтів.

Правоохоронці викрили ще майже 30 військовозобовʼязаних осіб у намаганні ухилитися від служби в Збройних силах України. Це відбулося в межах третього етапу операції "Опікун".

Про це інформує пресслужба Нацполіції України у понеділок, 11 серпня.

Поліціянти під час викриття ухилянтів.

Викрито десятки ухилянтів в межах третього етапу операції "Опікун"

Отже, за даними Нацполіції, повідомлено про підозру майже 30 особам. Серед фігурантів як цивільні чоловіки, так і військовослужбовці, що скористалися фіктивними медичними довідками для звільнення зі служби.

Основна схема полягала в поданні до військових частин документів про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. Наразі проведено понад 60 обшуків по всій території України. Зловмисникам загрожує до десяти років увʼязнення.

Поліціянти під час викриття ухилянтів.

Так, в одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала.

В іншому епізоді військовозобовʼязаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів із подальшим поверненням до виконання обовʼязків.

Ще один військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів.

Поліціянти під час викриття ухилянтів.

Яке покарання загрожує ухилянтам

За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів. Загалом майже 30 військовослужбовців та цивільних осіб отримали підозри.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);

ст. 336 (Ухилення від призову під час мобілізації);

ст. 358 (Підроблення документів та їх використання);

ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

Зазначимо, що під час проведення перших двох етапів масштабної спецоперації "Опікун" поліціянти викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю. За допомогою фіктивних документів військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Скриншот повідомлення Нацполіції

Нагадаємо, що нещодавно суд покарав жінку, яка допомагала незаконно вивозити військовозобов'язаних до Румунії.

Раніше суд покарав мешканця Кіровоградської області, який ухилився від служби в ЗСУ.