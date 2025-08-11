Разоблачены 30 уклонистов в рамках операции "Опекун"

Правоохранители разоблачают уклонистов. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили еще почти 30 военнообязанных лиц в попытке уклониться от службы в Вооруженных силах Украины. Это произошло в рамках третьего этапа операции "Опекун".

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 11 августа.

Разоблачены десятки уклонистов в рамках третьего этапа операции "Опекун"

Итак, по данным Нацполиции, сообщено о подозрении почти 30 лицам. Среди фигурантов как гражданские мужчины, так и военнослужащие, которые воспользовались фиктивными медицинскими справками для увольнения со службы.

Основная схема заключалась в представлении в воинские части документов о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками. Сейчас проведено более 60 обысков по всей территории Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения.

Так, в одном из случаев военный подал в территориальный центр комплектования документы, что у его матери и жены II группа инвалидности. Во время проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и медицинской помощи не получала.

В другом эпизоде военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе по состоянию здоровья. На самом деле врачи рекомендовали ему лишь кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней с последующим возвращением к выполнению обязанностей.

Еще один военнослужащий совершил самокалечение, пытаясь таким образом избежать мобилизационных мероприятий.

Какое наказание грозит уклонистам

По результатам следственных действий правоохранители задокументировали многочисленные факты использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще отсутствуют данные об обращении к врачам. В целом почти 30 военнослужащих и гражданских лиц получили подозрения.

Уголовные производства расследуются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 409 (Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом);

ст. 336 (Уклонение от призыва по мобилизации);

ст. 358 (Подделка документов и их использование);

ч. 3 ст. 190 (Мошенничество).

Отметим, что в ходе проведения первых двух этапов масштабной спецоперации "Опекун" полицейские разоблачили около 100 фактов подделки справок об уходе за людьми с инвалидностью. С помощью фиктивных документов военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Напомним, что недавно суд наказал женщину, которая помогала незаконно вывозить военнообязанных в Румынию.

Ранее суд наказал жителя Кировоградской области, который уклонился от службы в ВСУ.