Переправлення чоловіків за кордон — поліція проводить 150 обшуків

Незаконні втечі за кордон — правоохоронці проводять 150 обшуків
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції 13 серпня проводять понад 150 одночасних обшуків по Україні. Такі дії проходять в межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Обшуки через переправлення чоловіків за кордон
У поліції розповіли, що обшуки проводять в організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.
"За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", — йдеться у повідомленні.
Наразі інші деталі невідомі, правоохоронці кажуть, що вони будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники на Одещині викрили батька і сина, які облаштували автівки для вивезення ухилянтів. За "подорож" кожен "мандрівник" мав заплатити по 8000 доларів.
Також ми писали, що правоохоронці викрили майже 30 ухилянтів. Це відбулося в межах третього етапу операції "Опікун".
