Незаконні втечі за кордон — правоохоронці проводять 150 обшуків

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:11
Переправлення чоловіків за кордон — поліція проводить 150 обшуків
Обшуки через нелегальний виїзд за кордон. Фото: Нацполіція

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції 13 серпня проводять понад 150 одночасних обшуків по Україні. Такі дії проходять в межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. 

Про це повідомили в Національній поліції України

Читайте також:

Обшуки через переправлення чоловіків за кордон

У поліції розповіли, що обшуки проводять в організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

Обшуки через нелегальний виїзд за кордон. Фото: Нацполіція
Обшуки через нелегальний виїзд за кордон. Фото: Нацполіція
Обшуки через нелегальний виїзд за кордон. Фото: Нацполіція
Обшуки через нелегальний виїзд за кордон. Фото: Нацполіція
Обшуки через нелегальний виїзд за кордон. Фото: Нацполіція

"За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", — йдеться у повідомленні. 

Наразі інші деталі невідомі, правоохоронці кажуть, що вони будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники на Одещині викрили батька і сина, які облаштували автівки для вивезення ухилянтів. За "подорож" кожен "мандрівник" мав заплатити по 8000 доларів.

Також ми писали, що правоохоронці викрили майже 30 ухилянтів. Це відбулося в межах третього етапу операції "Опікун".

кордон обшуки поліція мобілізація ухилянти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
