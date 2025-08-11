Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Батько і син облаштували автівки для вивезення ухилянтів — фото

Батько і син облаштували автівки для вивезення ухилянтів — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:33
Чоловіки облаштували вантажівки для перевезення порушників
Викриття батька і сина, які облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників. Фото: ДПСУ

На околиці Ізмаїла Одеської області прикордонники викрили схованки, які батько й син облаштували у вантажівках. Вони необхідні були для того, щоб незаконно перевозити порушників до Румунії.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у понеділок, 11 серпня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Облаштували вантажівки для перевезення ухилянтів — деталі

Отже, на околиці Ізмаїла прикордонники викрили схованки, які батько й син облаштували у вантажівках, щоб переправити порушників до Румунії.

За даними Держприкордонслужби, у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп, знайшли трьох осіб із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей. Під час руху вони сиділи у кабінах, а перед блокпостами ховалися в небезпечних відсіках без вентиляції, ризикуючи здоров’ям і життям.

ДПСУ ухилянти
Викриття чоловіків, які облаштували вантажівки для переправлення порушників. Фото: ДПСУ

Документів для законного перетину кордону ніхто не мав, а за "подорож" кожен мав заплатити по 8000 доларів.

Щодо батька та сина відкрито кримінальне провадження, а на "пасажирів" складені адмінпротоколи.

ДПСУ ухилянти
Викриття чоловіків, які облаштували вантажівки для переправлення порушників. Фото: ДПСУ

Нещодавно у Держприкордонслужбі розповіли, хто займається організацією незаконного перетину кордону.

Раніше у ДПСУ повідомили, де найчастіше відбувається незаконний перетин кордону.

прикордонники вантажівки ухилянти перевезення виїзд за кордон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації