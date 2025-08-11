Чоловіки облаштували вантажівки для перевезення порушників

Батько і син облаштували автівки для вивезення ухилянтів — фото
На околиці Ізмаїла Одеської області прикордонники викрили схованки, які батько й син облаштували у вантажівках. Вони необхідні були для того, щоб незаконно перевозити порушників до Румунії.
Про це інформує Державна прикордонна служба України у понеділок, 11 серпня, в Telegram.
Облаштували вантажівки для перевезення ухилянтів — деталі
Отже, на околиці Ізмаїла прикордонники викрили схованки, які батько й син облаштували у вантажівках, щоб переправити порушників до Румунії.
За даними Держприкордонслужби, у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп, знайшли трьох осіб із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей. Під час руху вони сиділи у кабінах, а перед блокпостами ховалися в небезпечних відсіках без вентиляції, ризикуючи здоров’ям і життям.
Документів для законного перетину кордону ніхто не мав, а за "подорож" кожен мав заплатити по 8000 доларів.
Щодо батька та сина відкрито кримінальне провадження, а на "пасажирів" складені адмінпротоколи.
Нещодавно у Держприкордонслужбі розповіли, хто займається організацією незаконного перетину кордону.
Раніше у ДПСУ повідомили, де найчастіше відбувається незаконний перетин кордону.
Читайте Новини.LIVE!