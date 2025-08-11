Видео
Главная Новости дня Отец и сын обустроили машины для вывоза уклонистов — фото

Отец и сын обустроили машины для вывоза уклонистов — фото

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:33
Мужчины обустроили грузовики для перевозки нарушителей
Разоблачение отца и сына, которые обустроили грузовики для незаконной переправки нарушителей. Фото: ГПСУ

На окраине Измаила Одесской области пограничники разоблачили тайники, которые отец и сын обустроили в грузовиках. Они необходимы были для того, чтобы незаконно перевозить нарушителей в Румынию.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 11 августа, в Telegram.

Читайте также:

Обустроили грузовики для перевозки уклонистов — детали

Итак, на окраине Измаила пограничники разоблачили тайники, которые отец и сын обустроили в грузовиках, чтобы переправить нарушителей в Румынию.

По данным Госпогранслужбы, в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп, нашли трех человек из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей. Во время движения они сидели в кабинах, а перед блокпостами прятались в опасных отсеках без вентиляции, рискуя здоровьем и жизнью.

ДПСУ ухилянти
Разоблачение мужчин, которые обустроили грузовики для переправки нарушителей. Фото: ГПСУ

Документов для законного пересечения границы никто не имел, а за "путешествие" каждый должен был заплатить по 8000 долларов.

В отношении отца и сына открыто уголовное производство, а на "пассажиров" составлены админпротоколы.

ДПСУ ухилянти
Разоблачение мужчин, которые обустроили грузовики для переправки нарушителей. Фото: ГПСУ

Недавно в Госпогранслужбе рассказали, кто занимается организацией незаконного пересечения границы.

Ранее в ГПСУ сообщили, где чаще всего происходит незаконное пересечение границы.

пограничники грузовики уклонисты перевозки выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
