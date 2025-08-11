Мужчины обустроили грузовики для перевозки нарушителей

Отец и сын обустроили машины для вывоза уклонистов — фото
На окраине Измаила Одесской области пограничники разоблачили тайники, которые отец и сын обустроили в грузовиках. Они необходимы были для того, чтобы незаконно перевозить нарушителей в Румынию.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 11 августа, в Telegram.
Обустроили грузовики для перевозки уклонистов — детали
Итак, на окраине Измаила пограничники разоблачили тайники, которые отец и сын обустроили в грузовиках, чтобы переправить нарушителей в Румынию.
По данным Госпогранслужбы, в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп, нашли трех человек из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей. Во время движения они сидели в кабинах, а перед блокпостами прятались в опасных отсеках без вентиляции, рискуя здоровьем и жизнью.
Документов для законного пересечения границы никто не имел, а за "путешествие" каждый должен был заплатить по 8000 долларов.
В отношении отца и сына открыто уголовное производство, а на "пассажиров" составлены админпротоколы.
