Мужчины обустроили грузовики для перевозки нарушителей

Разоблачение отца и сына, которые обустроили грузовики для незаконной переправки нарушителей. Фото: ГПСУ

На окраине Измаила Одесской области пограничники разоблачили тайники, которые отец и сын обустроили в грузовиках. Они необходимы были для того, чтобы незаконно перевозить нарушителей в Румынию.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 11 августа, в Telegram.

Обустроили грузовики для перевозки уклонистов — детали

Итак, на окраине Измаила пограничники разоблачили тайники, которые отец и сын обустроили в грузовиках, чтобы переправить нарушителей в Румынию.

По данным Госпогранслужбы, в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп, нашли трех человек из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей. Во время движения они сидели в кабинах, а перед блокпостами прятались в опасных отсеках без вентиляции, рискуя здоровьем и жизнью.

Документов для законного пересечения границы никто не имел, а за "путешествие" каждый должен был заплатить по 8000 долларов.

В отношении отца и сына открыто уголовное производство, а на "пассажиров" составлены админпротоколы.

