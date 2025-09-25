Обшуки в Укрзалізниці — в СБУ назвали причину

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки підтвердила, що 25 вересня розпочала низку обшуків у колишніх детективів НАБУ, які нині працюють в "Укрзалізниці". Це стосується кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на УЗ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Обшуки в Укрзалізниці 25 вересня

В СБУ розповіли, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

"Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України", — наголосили у відомстві.

Крім того, у спецслужбі наголосили, що будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

Нагадаємо, 25 вересня НАБУ повідомило, що СБУ проводить слідчі дії щодо ексдетективів бюро. У відомстві були обурені і заявили, що такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Водночас раніше Семен Кривонос заявляв, що НАБУ намагаються дискредитувати. За його словами, невідомі Telegram-канали поширюють матеріали, які можуть підірвати довіру до бюро.