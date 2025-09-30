У МЗС викрили радника, що оформлював паспорти РФ-громадянам

Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та за підтримки МЗС викрили злочинну схему, пов’язану з незаконною "легалізацією" громадян Росії на території Європейського Союзу. Виявилось, що радник, який працював в одному із департаментів Міністерства закордонних справ, допомагав росіянам у видачі українських паспортів для виїзду до європейських країн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чиновник МЗС допомагав росіянам легалізуватися в ЄС

Слідство встановило, що підозрюваний за гроші допомагав росіянам отримувати українські документи. На той час він обіймав посаду другого секретаря з консульських питань у посольстві України в одній із європейських країн.

Він отримував "запити" від громадян країни-агресорки щодо способів, як безперешкодно в'їжджати на територію ЄС та легалізуватися там.

Відтак посадовець видавав росіянам українське громадянство та закордонні паспорти. Щоб знайти "клієнтів", посадовець МЗС користувався послугами посередників, які своєю чергою працювали на території ЄС і спілкувалися із зацікавленими у легалізації росіянами.

"Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності. Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища)", — повідомили в СБУ.

