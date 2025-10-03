Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Наводила удары на больницы — в Славянске задержали агентку ГРУ

Наводила удары на больницы — в Славянске задержали агентку ГРУ

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:43
СБУ задержала агента РФ в Славянске — фото
Работники СБУ. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Донецкой области агента российской военной разведки, которая собирала координаты для атак РФ. Задержанной оказалась 53-летняя продавщица из Славянска, которая ждала полной оккупации региона.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

В Славянске задержали наводчицу ударов РФ

По данным следствия, женщина попала в поле зрения российских спецслужб после того, как начала распространять в пророссийских Telegram-каналах информацию о последствиях обстрелов. После вербовки она собирала данные о медучреждениях, где лечились раненые воины, выспрашивая их у знакомых и собственного мужа — водителя скорой помощи.

Также агент пыталась фиксировать расположение укрепрайонов и запасных командных пунктов ВСУ по дороге на работу. Все собранные данные она передавала своему куратору в виде "отчета".

СБУ затримала агентку РФ у Слов'янську
Задержанная работниками СБУ агентка РФ. Фото: СБУ

СБУ вовремя остановила передачу разведданных и задержала женщину. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, с помощью которых она общалась с врагом.

Фигурантке сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ также задержала в Донецкой области двух агентов РФ, которые корректировали атаки по Силам обороны.

А также Служба безопасности разоблачила чиновника МИД, который продавал украинские паспорта россиянам.

СБУ Донецкая область Коллаборант война в Украине измена
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации