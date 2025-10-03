СБУ задержала агента РФ в Славянске — фото

Работники СБУ. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Донецкой области агента российской военной разведки, которая собирала координаты для атак РФ. Задержанной оказалась 53-летняя продавщица из Славянска, которая ждала полной оккупации региона.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 3 октября.

В Славянске задержали наводчицу ударов РФ

По данным следствия, женщина попала в поле зрения российских спецслужб после того, как начала распространять в пророссийских Telegram-каналах информацию о последствиях обстрелов. После вербовки она собирала данные о медучреждениях, где лечились раненые воины, выспрашивая их у знакомых и собственного мужа — водителя скорой помощи.

Также агент пыталась фиксировать расположение укрепрайонов и запасных командных пунктов ВСУ по дороге на работу. Все собранные данные она передавала своему куратору в виде "отчета".

Задержанная работниками СБУ агентка РФ. Фото: СБУ

СБУ вовремя остановила передачу разведданных и задержала женщину. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, с помощью которых она общалась с врагом.

Фигурантке сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ также задержала в Донецкой области двух агентов РФ, которые корректировали атаки по Силам обороны.

А также Служба безопасности разоблачила чиновника МИД, который продавал украинские паспорта россиянам.