СБУ задержала агента ФСБ за передачу данных о ПВО и аэродромах

Сотрудники СБУ и задержанный предатель. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который сливал российским оккупантам локации противовоздушной обороны и аэродромов Сил обороны. Свою "разведку" он проводил в Киевской и Полтавской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 21 октября.

Задержание предателя

Фигуранта задержали в Киеве. Известно, что по заказу ФСБ он корректировал воздушные атаки оккупантов по Киевской и Полтавской областях. Задачей злоумышленника был поиск и передача координат авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.

Согласно материалам дела, организацией вражеского огня руководил киевлянин, завербованный ФСБ. Он привлек внимание оккупантов из-за публикации прокремлевских комментариев в Telegram.

"Для выполнения задач российской спецслужбы фигурант на собственном авто объезжал местность и обозначал на гугл-картах расположение оборонительных объектов. Также злоумышленник фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов", — говорится в сообщении.

После своей "разведки" фигурант формировал "отчет" и отправлял куратору. Речь идет о скриншотах электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.

Задержание фигуранта

Сотрудники СБУ задержали агента на горячем, когда он проводил доразведку вблизи одной из локаций. У него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.

Предателю объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который работал на оккупационную администрацию. Он выполнял обязанности охранника в застенках.

Ранее суд осудил жителя Краматорска за шпионаж в пользу России. Через найденную на сайте знакомств женщину он передавал спецслужбам РФ информацию о ВСУ.