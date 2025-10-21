СБУ задержала агента ФСБ за передачу данных о ПВО и аэродромах

СБУ задержала предателя, который сливал локации ПВО и аэродромов
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который сливал российским оккупантам локации противовоздушной обороны и аэродромов Сил обороны. Свою "разведку" он проводил в Киевской и Полтавской областях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 21 октября.
Задержание предателя
Фигуранта задержали в Киеве. Известно, что по заказу ФСБ он корректировал воздушные атаки оккупантов по Киевской и Полтавской областях. Задачей злоумышленника был поиск и передача координат авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.
Согласно материалам дела, организацией вражеского огня руководил киевлянин, завербованный ФСБ. Он привлек внимание оккупантов из-за публикации прокремлевских комментариев в Telegram.
"Для выполнения задач российской спецслужбы фигурант на собственном авто объезжал местность и обозначал на гугл-картах расположение оборонительных объектов. Также злоумышленник фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов", — говорится в сообщении.
После своей "разведки" фигурант формировал "отчет" и отправлял куратору. Речь идет о скриншотах электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.
Задержание фигуранта
Сотрудники СБУ задержали агента на горячем, когда он проводил доразведку вблизи одной из локаций. У него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.
Предателю объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.
Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который работал на оккупационную администрацию. Он выполнял обязанности охранника в застенках.
Ранее суд осудил жителя Краматорска за шпионаж в пользу России. Через найденную на сайте знакомств женщину он передавал спецслужбам РФ информацию о ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!