СБУ задержала экс-охранника российской пыточной в Херсоне - детали

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ/Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, который работал на оккупационную администрацию во время российской оккупации города. Предатель выполнял обязанности охранника в пыточной, где удерживали и пытали участников движения сопротивления.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале в среду, 15 октября.

СБУ задержала экс-охранника пыточной оккупантов

По данным следствия, местный разнорабочий летом 2022 года добровольно вступил в созданное россиянами "управление исполнения исполнения наказаний" в захваченном здании Херсонского СИЗО. Там он получил оружие, форму и удостоверение, выполняя роль "младшего инспектора" и охраняя украинских пленных. Впоследствии именно он следил за камерами, в которых пытали задержанных активистов.

Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

"По материалам дела, фигурант охранял камеры оккупационной тюрьмы, в которую рашисты свозили участников движения сопротивления в регионе", — отметили в СБУ.

После освобождения Херсона мужчина пытался избежать ответственности, скрываясь в собственном доме. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и провели задержание. Сейчас коллаборационисту сообщено о подозрении — ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Константиновке Донецкой области 23-летний местный житель согласился сотрудничать с российскими оккупантами, передавая им информацию о расположении украинских военных.

Ранее мы также информировали, что контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 53-летнюю продавщицу из Славянска, которая работала на российскую военную разведку.