Агент ФСБ передавал данные врагу — как его наказал суд

Агент ФСБ в суде. Фото: Прокуратура Украины

В Константиновке Донецкой области 23-летний молодой человек согласился сотрудничать с оккупантами. Ему уже избрали наказание.

Об этом 1 октября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в феврале текущего года фигурант начал помогать врагу. Коллаборационист бродил по улицам, выискивая, где находятся подразделения Сил обороны. В частности, он зафиксировал в своем телефоне геолокацию здания, возле которого заметил военных и их транспорт. Впоследствии эти координаты получил в Telegram представитель ФСБ РФ, которого самостоятельно разыскал предатель.

"Действуя в интересах агрессора, способствовал обострению ситуации с безопасностью в городе, в котором сам родился и вырос и который подвергается все большим разрушениям со стороны оккупационных войск", — отметили в прокуратуре.

Решение суда

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей. За государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) его приговорили к 15 годам заключения и конфискации имущества.

