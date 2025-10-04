Мужчина работал в российской колонии на ВОТ — как его наказал суд

Дарьевская исправительная колония №10 на Херсонщине. Фото иллюстративное: Центр журналистских расследований

Мужчина, который работал в органах уголовно-исполнительной системы Украины, во время оккупации региона начал работать на россиян. Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант стал так называемым заместителем дежурного помощника начальника Северной исправительной колонии №90. На этой должности он выполнял приказы оккупационного руководства колонии, обеспечивая функционирование незаконного учреждения.

Решение суда

Коллаборационисту назначили наказание в виде 15 лет заключения и лишения специального звания "старший прапорщик внутренней службы". Также в течение трех лет он не будет иметь права работать в правоохранительных органах. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Черновицкой области отец насиловал собственную малолетнюю дочь. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что жительница Херсона работала в захваченном россиянами колледже. Ее будут судить.