Жительницу Херсона будут судить за сотрудничество с россиянами

Женщина закрывает лицо. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Херсона во время временной оккупации родного города сотрудничала с захватчиками. Женщина устроилась на работу в захваченный россиянами колледж. Нарушительницу будут судить.

Об этом 25 сентября сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В августе 2022 года фигурантка стала "заместителем директора по учебной работе" в Херсонском морском профессиональном колледже рыбной промышленности. На этой должности она организовывала образовательный процесс по стандартам РФ, участвовала в создании приемной комиссии, принимала документы от абитуриентов, а также обеспечивала преподавание предметов на русском языке. Кроме того, коллаборационистка дала российским пропагандистам интервью, в котором публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и оккупацию украинских территорий.

Женщину из Херсона будут судить за сотрудничество с РФ. Фото: Херсонская областная прокуратура

В суд направили обвинительный акт по фактам коллаборационистской деятельности и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (часть третья статьи 111-1 и часть первая статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).

Напомним, в Луцке мужчина ударил ножом работника ТЦК. Его приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая распространяла дезинформацию о "преступлениях ВСУ". За совершенное ей назначили наказание в виде двух лет испытательного срока и чтения патриотической литературы.