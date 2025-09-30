Видео
Главная Новости дня Украинка работала на оккупантов в колледже — ее будут судить

Украинка работала на оккупантов в колледже — ее будут судить

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 00:33
Жительницу Херсона будут судить за сотрудничество с россиянами
Женщина закрывает лицо. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Херсона во время временной оккупации родного города сотрудничала с захватчиками. Женщина устроилась на работу в захваченный россиянами колледж. Нарушительницу будут судить.

Об этом 25 сентября сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Детали дела

Детали дела

В августе 2022 года фигурантка стала "заместителем директора по учебной работе" в Херсонском морском профессиональном колледже рыбной промышленности. На этой должности она организовывала образовательный процесс по стандартам РФ, участвовала в создании приемной комиссии, принимала документы от абитуриентов, а также обеспечивала преподавание предметов на русском языке. Кроме того, коллаборационистка дала российским пропагандистам интервью, в котором публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и оккупацию украинских территорий.

Жительницу Херсона будут судить за сотрудничество с оккупантами
Женщину из Херсона будут судить за сотрудничество с РФ. Фото: Херсонская областная прокуратура

В суд направили обвинительный акт по фактам коллаборационистской деятельности и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (часть третья статьи 111-1 и часть первая статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).

Напомним, в Луцке мужчина ударил ножом работника ТЦК. Его приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая распространяла дезинформацию о "преступлениях ВСУ". За совершенное ей назначили наказание в виде двух лет испытательного срока и чтения патриотической литературы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
