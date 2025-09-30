Жительку Херсона судитимуть за співпрацю з росіянами

Жінка закриває обличчя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Жителька Херсона під час тимчасової окупації рідного міста співпрацювала із загарбниками. Жінка влаштувалася на роботу в захоплений росіянами коледж. Порушницю судитимуть.

Про це 25 вересня повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У серпні 2022 року фігурантка стала "заступником директора з навчальної роботи" в Херсонському морському фаховому коледжі рибної промисловості. На цій посаді вона організовувала освітній процес за стандартами РФ, брала участь у створенні приймальної комісії, приймала документи від абітурієнтів, а також забезпечувала викладання предметів російською мовою. Крім того, колаборантка дала російським пропагандистам інтерв'ю, в якому публічно виправдовувала збройну агресію РФ та окупацію українських територій.

Жінку з Херсона судитимуть за співпрацю із РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт за фактами колабораційної діяльності та виправдовування збройної агресії РФ проти України (частина третя статті 111-1 та частина перша статті 436-2 Кримінального кодексу України, — Ред.).

