Главная Новости дня Суд Черкасс наказал женщину за пропаганду РФ — какой приговор

Суд Черкасс наказал женщину за пропаганду РФ — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 03:32
В Черкассах женщина получила приговор за распространение пропаганды РФ в соцсетях
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Судом в Черкассах вынесен приговор жительнице города, которая публично оправдывала военную агрессию РФ против Украины. Также она распространяла дезинформацию о "преступлениях ВСУ" на Донбассе.

О приговоре суда сообщает Суспільне.

Читайте также:

Что известно о деле

Согласно информации пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры, во время судебного разбирательства было установлено, что в течение 2023-2024 годов обвиняемая через мессенджеры "Viber" и "Telegram" распространяла среди своих знакомых видеоматериалы и статьи из пророссийских источников, в которых оправдывала действия диктатора РФ Путина во время войны.

Она также распространяла дезинформацию о якобы уничтожении украинскими военными мирного населения Донбасса и идеализировала действия российских военных.

Решение суда

Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину и предоставила необходимые объяснения. Суд назначил ей пять лет тюрьмы с испытательным сроком два года. Также женщину обязали прочитать патриотическую литературу украинских писателей.

Ранее в Херсонской области состоялся суд над женщиной, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. В Украине ей заочно избрали наказание, ведь она скрывается в РФ.

Также в Черкассах вынесли приговор переселенке из Луганской области. Она оправдывала российскую агрессию.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
