Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинка возглавила оккупационную администрацию — что решил суд

Украинка возглавила оккупационную администрацию — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 00:33
Коллаборантка работала в оккупационной администрации — какое наказание избрал для нее суд
Женщина закрывает лицо. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Херсонской области добровольно согласилась на сотрудничество с россиянами. В Украине ей заочно избрали наказание.

Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В 2022 году фигурантка возглавила так называемое "территориальное управление в селах Казачьи Лагери и Крынки Алешкинской военно-гражданской администрации. На этой "должности" она подыскивала новых работников, призывала местных жителей получать российские паспорта и участвовала в пропагандистских мероприятиях.

Решение суда

Коллаборационистку приговорили к десяти годам заключения. В течение 13 лет она не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в учреждениях, предоставляющих публичные услуги. Кроме того, у предательницы конфискуют имущество. Наказание женщина будет отбывать после того, как ее задержат.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор переселенке с Луганщины. Она оправдывала российскую агрессию.

Также мы сообщали, что в Луцке мужчина с ножом напал на работника ТЦК. Его приговорили к испытательному сроку.

суд правосудие Херсонская область Коллаборант оккупация судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации