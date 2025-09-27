Коллаборантка работала в оккупационной администрации — какое наказание избрал для нее суд

Женщина закрывает лицо. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Херсонской области добровольно согласилась на сотрудничество с россиянами. В Украине ей заочно избрали наказание.

Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Детали дела

В 2022 году фигурантка возглавила так называемое "территориальное управление в селах Казачьи Лагери и Крынки Алешкинской военно-гражданской администрации. На этой "должности" она подыскивала новых работников, призывала местных жителей получать российские паспорта и участвовала в пропагандистских мероприятиях.

Решение суда

Коллаборационистку приговорили к десяти годам заключения. В течение 13 лет она не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в учреждениях, предоставляющих публичные услуги. Кроме того, у предательницы конфискуют имущество. Наказание женщина будет отбывать после того, как ее задержат.

