В Черкасской области судили женщину, которая распространяла в соцсетях антиукраинскую пропаганду

В Черкассах вынесен приговор переселенке с Луганщины за оправдание российской агрессии. Также женщина распространяла в российских соцсетях пропагандистские материалы против Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

Детали дела

Как сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Сакун, в течение 2023-2024 годов обвиняемая распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" пропагандистские материалы.

Она публиковала информацию из российских пропагандистских ресурсов о якобы успехах российской армии на Донбассе, выступлениях представителя России в Совете Безопасности ООН и обвинениях Украины в обстрелах российской территории.

Решение суда

Суд признал женщину виновной по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за оправдание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации.

Кроме лишения свободы с испытательным сроком, суд обязал женщину ознакомиться с патриотической литературой о событиях войны на Луганщине. Обвиняемая признала свою вину.

