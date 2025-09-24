Видео
Україна
Главная Новости дня Переселенка оправдывала РФ — как ее наказал суд в Черкассах

Переселенка оправдывала РФ — как ее наказал суд в Черкассах

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 01:03
В Черкасской области судили женщину, которая распространяла в соцсетях антиукраинскую пропаганду
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкассах вынесен приговор переселенке с Луганщины за оправдание российской агрессии. Также женщина распространяла в российских соцсетях пропагандистские материалы против Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Детали дела

Как сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Сакун, в течение 2023-2024 годов обвиняемая распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" пропагандистские материалы.

Она публиковала информацию из российских пропагандистских ресурсов о якобы успехах российской армии на Донбассе, выступлениях представителя России в Совете Безопасности ООН и обвинениях Украины в обстрелах российской территории.

Решение суда

Суд признал женщину виновной по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за оправдание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации.

Кроме лишения свободы с испытательным сроком, суд обязал женщину ознакомиться с патриотической литературой о событиях войны на Луганщине. Обвиняемая признала свою вину.

Ранее сообщалось о судебном заседании в отношении жителя Херсона, который во время оккупации сотрудничал с оккупантами. Фигурант возглавлял "медицинскую службу" в "Управлении исполнения наказаний".

Также мы сообщали о приговоре военнослужащему, который передавал российским спецслужбам информацию военного характера.

суд соцсети Черкассы пропаганда судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
