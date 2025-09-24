На Черкащині судили жінку, що розповсюджувала у соцмережах антиукраїнську пропаганду

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкасах винесено вирок переселенці з Луганщини за виправдання російської агресії. Також жінка розповсюджувала у російських соцмережах пропагандистські матеріали проти України.

Про це повідомляє Суспільне.

Деталі справи

Як повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун, протягом 2023-2024 років обвинувачена поширювала в забороненій соціальній мережі "Однокласники" пропагандистські матеріали.

Вона публікувала інформацію з російських пропагандистських ресурсів про нібито успіхи російської армії на Донбасі, виступи представника Росії в Раді Безпеки ООН та звинувачення України в обстрілах російської території.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірним та заперечення збройної агресії Російської Федерації.

Крім позбавлення волі з іспитовим строком, суд зобов'язав жінку ознайомитися з патріотичною літературою про події війни на Луганщині. Обвинувачена визнала свою вину.

Раніше повідомлялось про судове засідання стосовно жителя Херсона, який під час окупації співпрацював з окупантами. Фігурант очолював "медичну службу" в "Управлінні виконання покарань".

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який передавав російським спецслужбам інформацію військового характеру.