Головна Новини дня Переселенка виправдовувала РФ — як її покарав суд у Черкасах

Переселенка виправдовувала РФ — як її покарав суд у Черкасах

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 01:03
На Черкащині судили жінку, що розповсюджувала у соцмережах антиукраїнську пропаганду
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкасах винесено вирок переселенці з Луганщини за виправдання російської агресії. Також жінка розповсюджувала у російських соцмережах пропагандистські матеріали проти України.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Деталі справи

Як повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун, протягом 2023-2024 років обвинувачена поширювала в забороненій соціальній мережі "Однокласники" пропагандистські матеріали.  

Вона публікувала інформацію з російських пропагандистських ресурсів про нібито успіхи російської армії на Донбасі, виступи представника Росії в Раді Безпеки ООН та звинувачення України в обстрілах російської території.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірним та заперечення збройної агресії Російської Федерації.

Крім позбавлення волі з іспитовим строком, суд зобов'язав жінку ознайомитися з патріотичною літературою про події війни на Луганщині. Обвинувачена визнала свою вину.

Раніше повідомлялось про судове засідання стосовно жителя Херсона, який під час окупації співпрацював з окупантами. Фігурант очолював "медичну службу" в "Управлінні виконання покарань". 

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який передавав російським спецслужбам інформацію військового характеру

суд соцмережі Черкаси пропаганда судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
