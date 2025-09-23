Відео
Чоловік очолював окупаційну медслужбу — вирок суду

Чоловік очолював окупаційну медслужбу — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 00:33
Житель Херсона працював в окупаційній медслужбі — як його покарав суд
Лікар. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Житель Херсона під час окупації Херсона співпрацював з окупантами. Фігурант очолював "медичну службу" в "Управлінні виконання покарань". В Україні йому заочно обрали покарання.

Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, 32-річний фігурант до окупації Херсона працював начальником медичної частини №90 філії державної установи "Центральний орган з питань здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України". Обійнявши посаду в окупаційному управлінні, він налагоджував роботу, згідно з російськими протоколами. До того ж в інтерв'ю пропагандистським медіа зрадник розповідав про стан здоров'я тих, хто відбував покарання.

Рішення суду 

За зайняття посади в незаконному правоохоронного органі (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, — Ред.) колаборанта засудили до 13 років ув'язнення та 14 років позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних структурах. Покарання засуджений відбуватиме після затримання.

Нагадаємо, на Харківщині заочно судитимуть 22-річного російського військовослужбовця. Окупант розстріляв автомобіль, в якому перебували чотири людини. Двоє потерпілих, зокрема дев'ятирічна дівчинка, загинули.

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який передавав російським спецслужбам інформацію військового характеру. За державну зраду засуджений проведе 15 років у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
