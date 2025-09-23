Житель Херсона работал в оккупационной медслужбе — как его наказал суд

Врач. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Житель Херсона во время оккупации Херсона сотрудничал с оккупантами. Фигурант возглавлял "медицинскую службу" в "Управлении исполнения наказаний". В Украине ему заочно избрали наказание.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, 32-летний фигурант до оккупации Херсона работал начальником медицинской части №90 филиала государственного учреждения "Центральный орган по вопросам здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". Заняв должность в оккупационном управлении, он налаживал работу, согласно российским протоколам. К тому же в интервью пропагандистским медиа предатель рассказывал о состоянии здоровья тех, кто отбывал наказание.

Решение суда

За занятие должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) коллаборациониста приговорили к 13 годам заключения и 14 годам лишения права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных структурах. Наказание осужденный будет отбывать после задержания.

Напомним, на Харьковщине заочно будут судить 22-летнего российского военнослужащего. Оккупант расстрелял автомобиль, в котором находились четыре человека. Двое пострадавших, в том числе девятилетняя девочка, погибли.

Также мы сообщали о приговоре военнослужащему, который передавал российским спецслужбам информацию военного характера. За государственную измену осужденный проведет 15 лет в тюрьме. Кроме того, у него конфискуют имущество.