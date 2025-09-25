Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина ударил работника ТЦК ножом — наказал ли суд

Мужчина ударил работника ТЦК ножом — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 04:38
Суд назначил испытательный срок мужчине, который ударил ножом работника ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Луцке состоялся суд над мужчиной, который с ножом напал на военнослужащего ТЦК. За совершение ему назначали определенное наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, 20 июня двое военнослужащих взвода охраны ТЦК в Луцке заступили на дежурство. На следующий день, 21 июня, в составе совместного патруля они остановили возле жилого дома мужчину.

Военные действовали в соответствии с внутренним приказом, который предоставлял им право проводить оповещение военнообязанных и вручать повестки. Оба военные были в установленной уставной форме с шевронами и знаками различия.

Во время проверки военно-учетных документов мужчина неожиданно достал нож и ударил одного из них в плечо. По заключению судебно-медицинского эксперта, ранение повлекло кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый, который работал водителем на местном предприятии, в судебном заседании полностью признал свою вину. Он подтвердил, что отказался предоставить военным документы для проверки и совершил нападение.

Решение суда

Судья Луцкого горрайонного суда освободил 31-летнего жителя Луцка от отбывания наказания в виде трех лет лишения свободы. Ему назначен один год испытательного срока. Приговор может быть обжалован в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, что в Тернопольской области между признал работника ТЦК действующим в служебной халатности. Его оштрафовали, поскольку он не оформил админпротоколы на мужчин, которые уклонялись от воинского учета.

Также мы писали, что в Чернигове военного лишили свободы на 5 лет, поскольку он не желал служить в ТЦК.

суд Луцк мобилизация ТЦК и СП судебные решения военно-учетный документ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации