Суд назначил испытательный срок мужчине, который ударил ножом работника ТЦК

В Луцке состоялся суд над мужчиной, который с ножом напал на военнослужащего ТЦК. За совершение ему назначали определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 20 июня двое военнослужащих взвода охраны ТЦК в Луцке заступили на дежурство. На следующий день, 21 июня, в составе совместного патруля они остановили возле жилого дома мужчину.

Военные действовали в соответствии с внутренним приказом, который предоставлял им право проводить оповещение военнообязанных и вручать повестки. Оба военные были в установленной уставной форме с шевронами и знаками различия.

Во время проверки военно-учетных документов мужчина неожиданно достал нож и ударил одного из них в плечо. По заключению судебно-медицинского эксперта, ранение повлекло кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый, который работал водителем на местном предприятии, в судебном заседании полностью признал свою вину. Он подтвердил, что отказался предоставить военным документы для проверки и совершил нападение.

Решение суда

Судья Луцкого горрайонного суда освободил 31-летнего жителя Луцка от отбывания наказания в виде трех лет лишения свободы. Ему назначен один год испытательного срока. Приговор может быть обжалован в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

