Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який вдарив ножем працівника ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Луцьку відбувся суд над чоловіком, який із ножем напав на військовослужбовця ТЦК. За скоєння йому призначали певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 20 червня двоє військовослужбовців взводу охорони ТЦК в Луцьку заступили на чергування. Наступного дня, 21 червня, у складі спільного патруля вони зупинили біля житлового будинку чоловіка.

Військові діяли відповідно до внутрішнього наказу, що надавав їм право проводити оповіщення військовозобов’язаних та вручати повістки. Обидва військові були у встановленому статутному однострої з шевронами та знаками розрізнення.

Під час перевірки військово-облікових документів чоловік несподівано дістав ніж і вдарив одного з них у плече. За висновком судово-медичного експерта, поранення спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Обвинувачений, який працював водієм у на місцевому підприємстві, у судовому засіданні повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що відмовився надати військовим документи для перевірки та вчинив напад.

Рішення суду

Суддя Луцького міськрайонного суду звільнив 31-річного жителя Луцька від відбування покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Йому призначено один рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що у Тернопільській області між визнав працівника ТЦК чинним у службовій недбалості. Його оштрафували, оскільки він не оформив адмінпротоколи на чоловіків, які ухилятися від військового обліку.

Також ми писали, що у Чернігові військового позбавили волі на 5 років, оскільки він не бажав служити в ТЦК.