Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який вдарив ножем працівника ТЦК

Чоловік вдарив працівника ТЦК ножем — чи покарав суд
У Луцьку відбувся суд над чоловіком, який із ножем напав на військовослужбовця ТЦК. За скоєння йому призначали певне покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 20 червня двоє військовослужбовців взводу охорони ТЦК в Луцьку заступили на чергування. Наступного дня, 21 червня, у складі спільного патруля вони зупинили біля житлового будинку чоловіка.
Військові діяли відповідно до внутрішнього наказу, що надавав їм право проводити оповіщення військовозобов’язаних та вручати повістки. Обидва військові були у встановленому статутному однострої з шевронами та знаками розрізнення.
Під час перевірки військово-облікових документів чоловік несподівано дістав ніж і вдарив одного з них у плече. За висновком судово-медичного експерта, поранення спричинило короткочасний розлад здоров’я.
Обвинувачений, який працював водієм у на місцевому підприємстві, у судовому засіданні повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що відмовився надати військовим документи для перевірки та вчинив напад.
Рішення суду
Суддя Луцького міськрайонного суду звільнив 31-річного жителя Луцька від відбування покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Йому призначено один рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.
Нагадаємо, що у Тернопільській області між визнав працівника ТЦК чинним у службовій недбалості. Його оштрафували, оскільки він не оформив адмінпротоколи на чоловіків, які ухилятися від військового обліку.
Також ми писали, що у Чернігові військового позбавили волі на 5 років, оскільки він не бажав служити в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!