Колаборантка працювала в окупаційній адміністрації — яке покарання обрав для неї суд

Українка очолила окупаційну адміністрацію — що вирішив суд
Жителька Херсонської області добровільно погодилася на співпрацю з росіянами. В Україні їй заочно обрали покарання.
Про це в четвер, 25 вересня, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
Деталі справи
У 2022 році фігурантка очолила так зване "територіальне управління в селах Козачі Лагері та Кринки Алешкінської військово-цивільної адміністрації. На цій "посаді" вона підшукувала нових працівників, закликала місцевих жителів отримувати російські паспорти та брала участь у пропагандистських заходах.
Рішення суду
Колаборантку засудили до десяти років ув'язнення. Упродовж 13 років вона не матиме права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і установах, що надають публічні послуги. Крім того, у зрадниці конфіскують майно. Покарання жінка відбуватиме після того, як її затримають.
