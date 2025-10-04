Чоловік працював у російській колонії на ТОТ — як його покарав суд

Дар’ївська виправна колонія №10 на Херсонщині. Фото ілюстративне: Центр журналістських розслідувань

Чоловік, який працював в органах кримінально-виконавчої системи України, під час окупації регіону почав працювати на росіян. Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант став так званим заступником чергового помічника начальника Північної виправної колонії №90. На цій посаді він виконував накази окупаційного керівництва колонії, забезпечуючи функціонування незаконної установи.

Рішення суду

Колаборанту призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення та позбавлення спеціального звання "старший прапорщик внутрішньої служби". Також упродовж трьох років він не матиме права працювати у правоохоронних органах. Доки вирок не набуде законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

