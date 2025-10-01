Батько багато років поспіль ґвалтував свою малолітню дитину — яке покарання обрав для нього суд

Дівчинка плаче. Фото ілюстративне: femida.ua

У Чернігівській області винесли вирок чоловіку, який ґвалтував власну малолітню доньку. За вчинене він сидітиме у в'язниці.

Про це 24 вересня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, від 2013 року фігурант розбещував свою малолітню дитину, а у 2017 році вперше її зґвалтував. До того ж упродовж 2013–2021 років чоловік систематично виготовляв порнографічні матеріали за участю своєї доньки.

Рішення суду

Обвинувачений відмовився від надання свідчень. Під час судових дебатів ґвалтівник усе ж таки визнав свою провину, але це не допомогло йому уникнути максимального покарання. Суддя призначив фігуранту 15 років ув'язнення. Доки вирок не набуде законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

