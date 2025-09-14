Чоловік розбещував восьмирічну дитину — яке покарання обрав для нього суд

Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik.com

Житель Корецького району Рівненської області незаконно проник у житло й розбещував малолітню дитину. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 2 вересня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у вересні минулого року обвинувачений прийшов у гості до знайомого, але застав удома лише його восьмирічну онуку. Попри відсутність господаря, зловмисник не пішов. Пообіцявши дівчинці солодощі, він запропонував їй погратися. Насправді ж почав розбещувати. Свідком злочину стала сусідка, яка в момент "гри" зайшла до кімнати.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Свою провину порушник повністю визнав. Наразі вирок ще не набув законної сили — його можна оскаржити в апеляційному суді. Обвинувачений перебуває під вартою.

