Мужчина развращал восьмилетнего ребенка — какое наказание избрал для него суд

Житель Корецкого района Ровенской области незаконно проник в жилье и развращал малолетнего ребенка. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 2 сентября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый пришел в гости к знакомому, но застал дома только его восьмилетнюю внучку. Несмотря на отсутствие хозяина, злоумышленник не ушел. Пообещав девочке сладости, он предложил ей поиграть. На самом же деле начал развращать. Свидетелем преступления стала соседка, которая в момент "игры" зашла в комнату.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Свою вину нарушитель полностью признал. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу — его можно обжаловать в апелляционном суде. Обвиняемый находится под стражей.

