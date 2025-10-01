Отец много лет подряд насиловал своего малолетнего ребенка — какое наказание избрал для него суд

Девочка плачет. Фото иллюстративное: femida.ua

В Черниговской области вынесли приговор мужчине, который насиловал собственную малолетнюю дочь. За содеянное он будет сидеть в тюрьме.

Об этом 24 сентября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, с 2013 года фигурант развращал своего малолетнего ребенка, а в 2017 году впервые его изнасиловал. К тому же в течение 2013–2021 годов мужчина систематически изготавливал порнографические материалы с участием своей дочери.

Решение суда

Обвиняемый отказался от дачи показаний. Во время судебных дебатов насильник все же признал свою вину, но это не помогло ему избежать максимального наказания. Судья назначил фигуранту 15 лет заключения. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.

