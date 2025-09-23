Видео
На Закарпатье мужчина изнасиловал собственную мать — приговор

На Закарпатье мужчина изнасиловал собственную мать — приговор

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 03:32
Житель Закарпатья изнасиловал свою мать — какое наказание избрал для него суд
Женщина закрывает лицо рукой. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Тячевском районе Закарпатской области 31-летний мужчина изнасиловал свою 57-летнюю мать. За содеянное его приговорили к заключению в тюрьму.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2022 года, когда злоумышленник находился дома вместе с матерью. После изнасилования женщина пошла к соседке. Та вызвала на место медиков и правоохранителей.

Решение суда

Обвиняемого ранее уже несколько раз судили за имущественные преступления, в частности кражу и незаконное завладение транспортом. Преступление он совершил, находясь на испытательном сроке. За изнасилование родственницы (ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) проведет за решеткой шесть лет.  На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили военнослужащего ТЦК, который применил физическую силу к военнообязанному. Его оштрафовали.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который занимался подделкой удостоверений сотрудников СБУ. За совершенное он в течение трех лет будет находиться на испытательном сроке.

