Житель Закарпатья изнасиловал свою мать — какое наказание избрал для него суд

В Тячевском районе Закарпатской области 31-летний мужчина изнасиловал свою 57-летнюю мать. За содеянное его приговорили к заключению в тюрьму.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2022 года, когда злоумышленник находился дома вместе с матерью. После изнасилования женщина пошла к соседке. Та вызвала на место медиков и правоохранителей.

Решение суда

Обвиняемого ранее уже несколько раз судили за имущественные преступления, в частности кражу и незаконное завладение транспортом. Преступление он совершил, находясь на испытательном сроке. За изнасилование родственницы (ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) проведет за решеткой шесть лет. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный находится под стражей без права внесения залога.

