Суд призначив штраф працівнику ТЦК, який застосував силу проти чоловіка

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Івано-Франківській області судили працівника ТЦК, якого звинуватили у застосуванні сили до військовозобов'язаного чоловіка під час мобілізації. За це суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє видання Zaxid.NET з посиланням на вирок Косівського районного суду Івано-Франківської області.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці серпня старший солдат, який виконував обов’язки старшого групи оповіщення ТЦК, допустив застосування фізичної сили до військовозобов’язаного. Чоловіка силоміць посадили у мікроавтобус Volkswagen Transporter Т4 та відвезли на військово-лікарську комісію. Відео цього інциденту поширювали у телеграм-каналах, уточнюючи, що випадок стався в Івано-Франківську.

У результаті перевірки, проведеної посадовцями ТЦК, у діях військовослужбовця виявили ознаки адміністративного правопорушення за ч.2 ст.172-15 КУпАП. У рішенні суду підкреслено, що старший солдат мав утримуватися від негідних дій та запобігати подібним порушенням серед підлеглих.

Рішення суду

Під час судового розгляду військовослужбовець визнав свою провину. Справу розглядала суддя Марія Крилюк, яка вивчила всі матеріали та аргументи і постановила накласти на працівника ТЦК адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 17 тисяч гривень.

