Суд назначил штраф работнику ТЦК, который применил силу против мужчины

В Ивано-Франковской области судили работника ТЦК, которого обвинили в применении силы к военнообязанному мужчине во время мобилизации. За это суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает издание Zaxid.NET со ссылкой на приговор Косовского районного суда Ивано-Франковской области.

Детали дела

Согласно материалам дела, в конце августа старший солдат, который выполнял обязанности старшего группы оповещения ТЦК, допустил применение физической силы к военнообязанному. Мужчину силой посадили в микроавтобус Volkswagen Transporter Т4 и отвезли на военно-врачебную комиссию. Видео этого инцидента распространяли в телеграмм-каналах, уточняя, что случай произошел в Ивано-Франковске.

В результате проверки, проведенной должностными лицами ТЦК, в действиях военнослужащего обнаружили признаки административного правонарушения по ч.2 ст.172-15 КУоАП. В решении суда подчеркнуто, что старший солдат должен был воздерживаться от недостойных действий и предотвращать подобные нарушения среди подчиненных.

Решение суда

Во время судебного разбирательства военнослужащий признал свою вину. Дело рассматривала судья Мария Крилюк, которая изучила все материалы и аргументы и постановила наложить на работника ТЦК административное взыскание в виде штрафа в сумме 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Чернигове судили участника боевых действий, который ушел в СЗЧ и отказался служить в ТЦК. За это его лишили свободы на 5 лет.

Также мы писали, что житель Кировоградской области не захотел получать повестку и не явился в ТЦК. За это ему назначили уголовную ответственность, но заменили наказание годом испытательного срока.