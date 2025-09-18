Відео
Чоловік підробляв документи для ухилянтів — як покарав суд

Дата публікації: 18 вересня 2025 04:10
Суд покарав чоловіка, який займався підробкою документів СБУ для ухилянтів
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Одесі судили чоловіка, який займався підробкою посвідчень співробітників СБУ, що дозволяло військовозобов'язаним уникати мобілізації та вільно пересуватися по Україні. За це йому було призначено певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік налагодив незаконну схему з виготовлення підроблених документів. За кожне так зване "посвідчення" він отримував винагороду у розмірі від 200 до 700 доларів. Першому замовнику підозрюваний виготовив фальшиве посвідчення, отримавши за це 200 доларів авансу, після чого погодився зробити ще п’ять підробок на загальну суму 3500 доларів.

Правоохоронці викрили та затримали його під час підготовки чергових замовлень. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та пояснив, що зважився на протиправні дії через скрутне матеріальне становище. У якості демонстрації каяття, він перерахував 18 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Рішення суду

Приморський районний суд Одеси призначив чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування строку з випробувальним терміном на три роки. У цей період він перебуватиме під контролем уповноважених органів, має дотримуватися встановлених обмежень і регулярно повідомляти про своє місце перебування.

Нагадаємо, що у Чернігові судили учасника бойових дій, який пішов у СЗЧ та відмовився служити в ТЦК. За це його позбавили волі на 5 років.

Також ми писали, що житель Кіровоградської області не захотів отримувати повістку і не з'явився до ТЦК. За це йому призначили кримінальну відповідальність, але замінили покарання роком іспитового терміну.

Одеса суд документи ухилянти підробки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
