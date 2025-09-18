Суд наказал мужчину, который занимался подделкой документов СБУ для уклонистов

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Одессе судили мужчину, который занимался подделкой удостоверений сотрудников СБУ, что позволяло военнообязанным избегать мобилизации и свободно передвигаться по Украине. За это ему было назначено определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина наладил незаконную схему по изготовлению поддельных документов. За каждое так называемое "удостоверение" он получал вознаграждение в размере от 200 до 700 долларов. Первому заказчику подозреваемый изготовил фальшивое удостоверение, получив за это 200 долларов аванса, после чего согласился сделать еще пять подделок на общую сумму 3500 долларов.

Правоохранители разоблачили и задержали его во время подготовки очередных заказов. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и объяснил, что решился на противоправные действия из-за трудного материального положения. В качестве демонстрации раскаяния, он перечислил 18 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Приморский районный суд Одессы назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания срока с испытательным сроком на три года. В этот период он будет находиться под контролем уполномоченных органов, должен придерживаться установленных ограничений и регулярно сообщать о своем местонахождении.

