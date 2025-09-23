Відео
На Закарпатті чоловік зґвалтував власну матір — вирок

На Закарпатті чоловік зґвалтував власну матір — вирок

Дата публікації: 23 вересня 2025 03:32
Житель Закарпаття зґвалтував свою матір — яке покарання обрав для нього суд
Жінка закриває обличчя рукою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Тячівському районі Закарпатської області 31-річний чоловік зґвалтував свою 57-річну матір. За вчинене його засудили до ув'язнення.

Про це в четвер, 18 вересня, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи  

За даними слідства, інцидент стався у березні 2022 року, коли зловмисник перебував удома разом із матір'ю. Після зґвалтування жінка пішла до сусідки. Та викликала на місце медиків і правоохоронців.

Рішення суду 

Обвинуваченого раніше вже кілька разів судили за майнові злочини, зокрема крадіжку та незаконне заволодіння транспортом. Злочин він скоїв, перебуваючи на випробувальному терміні. За зґвалтування родички (ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.) проведе за ґратами шість років. Наразі вирок ще не набув законної сили. Засуджений перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили військовослужбовця ТЦК, який застосував фізичну силу до військовозобов'язаного. Його оштрафували. 

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який займався підробкою посвідчень співробітників СБУ. За вчинене він упродовж трьох років перебуватиме на випробувальному терміні.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
