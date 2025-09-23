Житель Закарпаття зґвалтував свою матір — яке покарання обрав для нього суд

Жінка закриває обличчя рукою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Тячівському районі Закарпатської області 31-річний чоловік зґвалтував свою 57-річну матір. За вчинене його засудили до ув'язнення.

Про це в четвер, 18 вересня, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, інцидент стався у березні 2022 року, коли зловмисник перебував удома разом із матір'ю. Після зґвалтування жінка пішла до сусідки. Та викликала на місце медиків і правоохоронців.

Рішення суду

Обвинуваченого раніше вже кілька разів судили за майнові злочини, зокрема крадіжку та незаконне заволодіння транспортом. Злочин він скоїв, перебуваючи на випробувальному терміні. За зґвалтування родички (ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.) проведе за ґратами шість років. Наразі вирок ще не набув законної сили. Засуджений перебуває під вартою без права внесення застави.

