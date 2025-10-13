Агент ФСБ передавав дані ворогу — як його покарав суд

Українець став агентом ФСБ — що вирішив суд
У Костянтинівці Донецької області 23-річний молодик погодився співпрацювати з окупантами. Йому вже обрали покарання.
Про це 1 жовтня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, у лютому поточного року фігурант почав допомагати ворогу. Колаборант блукав вулицями, вишукуючи, де перебувають підрозділи Сил оборони. Зокрема, він зафіксував у своєму телефоні геолокацію будівлі, біля якої помітив військових та їхній транспорт. Згодом ці координати отримав у Telegram представник ФСБ РФ, якого самостійно розшукав зрадник.
"Діючи в інтересах агресора, сприяв загостренню безпекової ситуації в місті, в якому сам народився і виріс та яке яке зазнає дедалі більших руйнувань із боку окупаційних військ", — зазначили у прокуратурі.
Рішення суду
Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. За державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, — Ред.) його засудили до 15 років ув'язнення та конфіскації майна.
Нагадаємо, житель Рівненщини публікував у Viber інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. Його засудили до п'яти років ув'язнення.
Також ми повідомляли про вирок українцю, який працював у російській колонії на тимчасово окупованій території. За вчинене колаборант проведе у в'язниці 15 років.
