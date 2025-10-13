Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українець став агентом ФСБ — що вирішив суд

Українець став агентом ФСБ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 00:33
Агент ФСБ передавав дані ворогу — як його покарав суд
Агент ФСБ у суді. Фото: Прокуратура України

У Костянтинівці Донецької області 23-річний молодик погодився співпрацювати з окупантами. Йому вже обрали покарання.

Про це 1 жовтня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у лютому поточного року фігурант почав допомагати ворогу. Колаборант блукав вулицями, вишукуючи, де перебувають підрозділи Сил оборони. Зокрема, він зафіксував у своєму телефоні геолокацію будівлі, біля якої помітив військових та їхній транспорт. Згодом ці координати отримав у Telegram представник ФСБ РФ, якого самостійно розшукав зрадник. 

"Діючи в інтересах агресора, сприяв загостренню безпекової ситуації в місті, в якому сам народився і виріс та яке яке зазнає дедалі більших руйнувань із боку окупаційних військ", — зазначили у прокуратурі.

Рішення суду 

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. За державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, — Ред.) його засудили до 15 років ув'язнення та конфіскації майна.

Нагадаємо, житель Рівненщини публікував у Viber інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок українцю, який працював у російській колонії на тимчасово окупованій території. За вчинене колаборант проведе у в'язниці 15 років.

суд правосуддя окупанти Колаборант покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації