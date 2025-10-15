СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні — деталі

Затримання колаборанта. Фото: СБУ/Telegram

Служба безпеки України затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію під час російської окупації міста. Зрадник виконував обов’язки охоронця в катівні, де утримували та катували учасників руху опору.

Про це повідомила Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі у середу, 15 жовтня.

Реклама

Читайте також:

СБУ затримала ексохоронця катівні окупантів

За даними слідства, місцевий різноробочий влітку 2022 року добровільно вступив до створеного росіянами "управління виконання виконання покарань" у захопленій будівлі Херсонського СІЗО. Там він отримав зброю, форму й посвідчення, виконуючи роль "молодшого інспектора" та охороняючи українських полонених. Згодом саме він стежив за камерами, у яких катували затриманих активістів.

Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

"За матеріалами справи, Фігурант охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні", — зазначили в СБУ.

Після звільнення Херсона чоловік намагався уникнути відповідальності, переховуючись у власному будинку. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та провели затримання. Наразі колаборантові повідомлено про підозру — йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Костянтинівці Донецької області 23-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати з російськими окупантами, передаючи їм інформацію про розташування українських військових.

Раніше ми також інформували, що контррозвідка СБУ затримала на Донеччині 53-річну продавчиню зі Слов’янська, яка працювала на російську воєнну розвідку.