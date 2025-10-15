Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Затримано ексохоронця російської катівні в Херсоні — хто ним був

Затримано ексохоронця російської катівні в Херсоні — хто ним був

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:02
СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні — деталі
Затримання колаборанта. Фото: СБУ/Telegram

Служба безпеки України затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію під час російської окупації міста. Зрадник виконував обов’язки охоронця в катівні, де утримували та катували учасників руху опору.

Про це повідомила Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі у середу, 15 жовтня.

Реклама
Читайте також:

СБУ затримала ексохоронця катівні окупантів

За даними слідства, місцевий різноробочий влітку 2022 року добровільно вступив до створеного росіянами "управління виконання виконання покарань" у захопленій будівлі Херсонського СІЗО. Там він отримав зброю, форму й посвідчення, виконуючи роль "молодшого інспектора" та охороняючи українських полонених. Згодом саме він стежив за камерами, у яких катували затриманих активістів.

Затримано ексохоронця російської катівні в Херсоні — хто ним був - фото 1
Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

"За матеріалами справи, Фігурант охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні", — зазначили в СБУ.

Після звільнення Херсона чоловік намагався уникнути відповідальності, переховуючись у власному будинку. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та провели затримання. Наразі колаборантові повідомлено про підозру — йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Костянтинівці Донецької області 23-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати з російськими окупантами, передаючи їм інформацію про розташування українських військових.

Раніше ми також інформували, що контррозвідка СБУ затримала на Донеччині 53-річну продавчиню зі Слов’янська, яка працювала на російську воєнну розвідку.

СБУ Херсон Колаборант окупація затримання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації