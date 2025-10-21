Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Испания передала Украине энергетическую помощь — Зеленский

Испания передала Украине энергетическую помощь — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:30
обновлено: 20:29
Зеленский поблагодарил Испанию за поддержку энергосистемы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которого обсудил дальнейшую поддержку Украины. Главными темами стали энергетическая помощь от Испании, оборонное сотрудничество и координация дипломатических действий на европейском уровне.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поблагодарил Испанию за помощь энергетике Украины

Во время разговора Владимир Зеленский отметил важность помощи, которую Испания предоставила в ответ на массированные удары России по энергетической инфраструктуре. Президент подчеркнул, что сейчас каждый вклад партнеров имеет критическое значение для обеспечения стабильности украинской энергосистемы. Кроме того, стороны обсудили конкретные шаги, которые могут усилить обороноспособность Украины.

Испания передала Украине энергетическую помощь — Зеленский - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас, когда Россия ежедневно наносит удары по нашей энергетике, особенно важен каждый вклад со стороны партнеров. Испания оперативно выделила конкретную энергетическую помощь, и я благодарен за это", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что единство Европы остается ключевым фактором в достижении общих результатов в противодействии российской агрессии.

Напомним, что в Черниговской области 21 октября произошел полный блэкаут — жители остались без отопления и водоснабжения, а похожая ситуация наблюдалась еще как минимум в пяти регионах.

Ранее мы также информировали, что российские войска 21 октября осуществили массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей, в результате чего многие потребители остались без электроснабжения.

Владимир Зеленский Испания инфраструктура помощь Педро Санчес
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации