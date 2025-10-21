Зеленский поблагодарил Испанию за поддержку энергосистемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которого обсудил дальнейшую поддержку Украины. Главными темами стали энергетическая помощь от Испании, оборонное сотрудничество и координация дипломатических действий на европейском уровне.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 21 октября.

Во время разговора Владимир Зеленский отметил важность помощи, которую Испания предоставила в ответ на массированные удары России по энергетической инфраструктуре. Президент подчеркнул, что сейчас каждый вклад партнеров имеет критическое значение для обеспечения стабильности украинской энергосистемы. Кроме того, стороны обсудили конкретные шаги, которые могут усилить обороноспособность Украины.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас, когда Россия ежедневно наносит удары по нашей энергетике, особенно важен каждый вклад со стороны партнеров. Испания оперативно выделила конкретную энергетическую помощь, и я благодарен за это", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что единство Европы остается ключевым фактором в достижении общих результатов в противодействии российской агрессии.

Напомним, что в Черниговской области 21 октября произошел полный блэкаут — жители остались без отопления и водоснабжения, а похожая ситуация наблюдалась еще как минимум в пяти регионах.

Ранее мы также информировали, что российские войска 21 октября осуществили массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей, в результате чего многие потребители остались без электроснабжения.