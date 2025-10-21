Видео
Враг атаковал энергоструктуру — в Минэнерго оценили последствия

Враг атаковал энергоструктуру — в Минэнерго оценили последствия

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 11:35
обновлено: 13:05
Графики отключения света — где нет электричества
Последствия ударов по энергетическим объектам. Фото: ДТЭК

Российские войска 21 октября атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской и Днепропетровской области. Из-за этого есть много потребителей, которые остались без света.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине

В Минэнерго рассказали, что в результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона. Сейчас воздушная тревога из-за российских БпЛА мешает выполнению аварийно-восстановительных работ, поэтому восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью.

"Аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не имеют возможности начать работы по восстановлению электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов. Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис", — отметили в министерстве.

Відключення світла в Україна 21 жовтня
Ситуация в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Там также сообщили, что сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины.

Украинцев призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. В министерстве отметили, что это помогает снизить нагрузку на систему.

Потребление электроэнергии

В то же время в Укрэнерго рассказали, что по состоянию на 9:30 21 октября, потребление электроэнергии было на 1,4% ниже, чем в это время предыдущего дня. Отмечается, что причина таких изменений — установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины. Это обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

"Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 17 октября. Причина изменений — традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также похолодание на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что в течение суток сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии, призвали ограничить пользование мощными электроприборами и не включать несколько таких приборов одновременно до 22:00.

Напомним, 20 октября РФ ударила по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Раде ответили, возможно ли защитить энергосистему укрытиями. Когда от дронов это может спасти, то баллистические ракеты могут пробить эту защиту.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
